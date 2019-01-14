Европейские индексы снижаются после слабой статистики КНР

Европейские фондовые индексы в понедельник прервали четырехдневное ралли после выхода неожиданно слабой торговой статистики Китая.

Акции производителей люксовых товаров и технологических компаний оказались в лидерах падения на фоне беспокойства инвесторов по поводу замедления мирового экономического роста и более низкой, чем ожидалось, прибыли.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,6 процента к 12.00, растеряв часть преимущества, набранного на прошлой неделе, когда индекс достиг месячного максимума. Рынок рос на протяжении четырех дней подряд, продемонстрировав самую длинную с ноября череду повышений.

Немецкий индекс DAX и французский CAC 40 потеряли 0,6 и 0,7 процента соответственно.

Наиболее сильные потери понесли акции производителей товаров класса люкс, которые в значительной степени зависят от спроса со стороны потребителей в Китае.

Бумаги LVMH, Hermes и владельца Gucci Kering подешевели на 1,6-2,5 процента, а цена бумаг Moncler снизилась на 1,6 процента.

Акции датской ювелирной компании Pandora упали на 5,8 процента, оказавшись в лидерах падения среди компонентов STOXX 600. В противовес общей тенденции рынка бумаги Burberry укрепили позиции на фоне повышения их рейтинга аналитиками BAML.

Акции технологического сектора снизились, после того как разработчик чипов и поставщик Apple Dialog Semiconductor опубликовал результаты за четвертый квартал, которые оказались у нижней границы прогнозировавшегося диапазона. Бумаги компании подешевели на 3,2 процента.