Рынки акций Европы снижаются на фоне бегства инвесторов от риска

Сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях США и Китая оказала давление на фондовые рынки Европы в понедельник на фоне бегства инвесторов от риска, также вызванного неопределенностью в преддверии голосования в британском парламенте по вопросу Brexit.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,9 процента к 12:30, достигнув двухлетнего минимума, тогда как британский FTSE 100 потерял 0,4 процента. Немецкий индекс DAX, в расчет которого входят акции крупных экспортеров, наиболее чувствительные к ситуации в Китае, опустился на 0,8 процента.

Акции BASF подешевели на 4,7 процента, после того как немецкий химический концерн ухудшил прогноз прибыли на 2018 год.

Акции конкурирующей Symrise потеряли в цене 3,1 процента, в результате чего европейский химический сектор упал на 2,6 процента, демонстрируя худшую динамику среди секторов.

Автомобильный сектор снизился на 1,4 процента на фоне торговой напряженности.

Акции производителей микросхем AMS, Siltronic и STMicro подешевели на 1,4-3,6 процента.

Бумаги британских энергетических предприятий Centrica и SSE потеряли примерно по 3 процента в преддверии намеченного на вторник голосования о Brexit.