Рынки акций Европы выросли в ожидании итогов заседания ФРС

Европейские фондовые рынки начали торги среды небольшим повышением при поддержке банковского и фармацевтического сектора, в то время как инвесторы ждали итогов двухдневного заседания Федрезерва, предполагая, что регулятор займет миролюбивую позицию в отношении денежно-кредитной политики.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.40 МСК прибавил 0,12 процента. Индекс снижался на протяжении предыдущих четырех сессий, в основном из-за усиливающегося беспокойства о замедлении роста экономики.

Акции итальянских банков выросли на 3,9 процента, так как власти страны заключили соглашение с Еврокомиссией о бюджете на 2019 год.

Бумаги GlaxoSmithKline подорожали на 7,4 процента, поскольку фармкомпания объявила о создании совместного предприятия с подразделением Pfizer по производству потребительских товаров для здоровья, а также сообщила о планах разделиться на две компании.

Бумаги XXL подешевели более чем на 41 процент, так как норвежский ритейлер спортивного оборудования предупредил о снижении прибыли.