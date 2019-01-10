Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

Слабая отчетность и отсутствие ясности в торговле толкнули вниз европейские рынки

Европейские фондовые рынки снизились в начале торгов четверга, поскольку оптимизм в отношении торговых переговоров США и Китая рассеялся из-за отсутствия явных указаний на прогресс, в то время как слабая отчетность ударила по акциям ритейлеров и автопроизводителей.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,8 процента к 11.53 МСК, немецкий DAX, чувствительный к ситуации в торговле, потерял 0,7 процента, а британский FTSE 100 снизился на 0,6 процента. Индексы прервали двухдневное ралли, в ходе которого поднимались до трехнедельных максимумов.

Акции немецкой компании Osram, специализирующейся на разработке светотехники, оказались в лидерах падения среди компонентов STOXX, потеряв около 8 процентов, после того как глава фирмы предупредил, что последний квартал 2018 года оказался хуже, чем ожидалось, из-за резкого снижения спроса на автомобильном рынке.

Акции производителей автозапчастей Faurecia и Valeo подешевели на 4,6 и 3,4 процента, а цена бумаг производителя шин Continental снизилась на 3 процента.

Автомобильный сектор показывает худшую динамику среди отраслевых индексов, потеряв 1,4 процента.

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