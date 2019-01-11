Рынки акций Европы растут на фоне построждественского ралли

Европейские фондовые индексы растут в начале торгов пятницы на фоне восстановления мировых рынков акций с минимумов, достигнутых сразу после Рождества, благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем и смягчению риторики ФРС.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента к 11.53 МСК, достигнув месячного максимума при открытии, при этом большинство региональных бирж и промышленных секторов торгуются на положительной территории.

Слухи о возможной консолидации телекоммуникационного сектора во Франции подтолкнули вверх акции Altice Europe, которые подорожали примерно на 2 процента, и Iliad, прибавившие 0,5 процента.

Бумаги мобильного оператора Orange подорожали на 0,6 процента, оказавшись в лидерах роста среди компонентов европейского телекоммуникационного индекса.

В то же время акции фармацевтической группы Orion Oyj подешевели на 6,7 процента на фоне снижения их рейтинга аналитиками Jefferies.