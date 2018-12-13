Рынки акций Китая и Гонконга выросли в надежде на меры стимулирования экономики КНР

Китайский фондовый рынок завершил торги четверга в плюсе на фоне повсеместного роста акций благодаря надеждам на принятие Пекином дальнейших мер, направленных на поддержку экономики.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,6 процента до 3.219,69 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,2 процента, закрывшись на отметке 2.634,05 пункта.

Высшее руководство Китая должно провести ежегодную правительственную конференцию Central Economic Work Conference, которая, как правило, проходит в декабре. На фоне замедления роста аналитики прогнозируют принятие правительством решительных мер для поддержки экономики.

Фондовый рынок Гонконга также вырос по итогам торгов четверга на фоне признаков ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также надежд на меры стимулирования китайской экономики.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,3 процента до 26.524,35 пункта. Столько же прибавил и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, который закрылся на отметке 10.556,85 пункта.

Китай в среду осуществил первую крупную закупку американских соевых бобов после того, как президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин заключили торговое перемирие, что указывает на некоторые уступки со стороны Пекина в рамках спора двух крупнейших экономик мира.