Рынок акций Китая вырос в ожидании продолжения торговых переговоров с США

Китайский фондовый рынок вырос по итогам неактивных торгов вторника, после того как Пекин подтвердил, что продолжает торговые переговоры с Вашингтоном.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,4 процента до 2.594,09 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 3.159,82 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 0,43 процента, потребительский сектор - на 0,87 процента, сектор недвижимости - на 2,75 процента, а сектор здравоохранения - на 1 процент.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник обсудил в телефонном разговоре с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером новый этап торговых переговоров между двумя странами, сообщило министерство коммерции КНР.

В минувшее воскресенье Лайтхайзер сказал, что, если торговые переговоры с Китаем не будут успешно завершены к 1 марта, Вашингтон введет новые импортные пошлины, назвав этот срок “строгим дедлайном”.

Фондовые индексы Гонконга закрылись разнонаправленно. Давление на акции оказало беспокойство инвесторов по поводу мировой торговли, выхода Британии из ЕС и ареста топ-менеджера китайского технологического гиганта Huawei.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,1 процента до 25.771,67 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,3 процента и закрылся на отметке 10.245,01 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 0,7 процента, тогда как сектор информационных технологий вырос на 1,1 процента. Финансовый сектор и сектор недвижимости потеряли по 0,1 процента.