Рынок акций Китая слабо изменился, акции Гонконга снизились на фоне сомнений в торговом перемирии

Основные фондовые индексы Китая практически не изменились в условиях неактивных торгов пятницы на фоне осторожности инвесторов после новостей об аресте топ-менеджера китайского технологического гиганта Huawei.

Задержание в Канаде дочери основателя Huawei Technologies Co Ltd Мэн Ванчжоу, которая также является главным финансовым директором компании, подорвало надежды на ослабление напряженности в торговых отношениях США и Китая и спровоцировало распродажу на мировых рынках акций на предыдущей сессии.

На момент закрытия биржевых торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остался на отметке 2.605,88 пункта. Несмотря на резкое падение в четверг, индекс вырос на 0,7 процента за неделю.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, завершил торги на отметке 3.181,56 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 0,07 процента, потребительский сектор снизился на 0,25 процента, сектор недвижимости потерял 0,66 процента, а сектор здравоохранения упал на 4,31 процента. За неделю CSI300 прибавил 0,3 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги пятницы в минусе.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,4 процента до 26.063,76 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 10.369,40 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 1,9 процента, тогда как сектор информационных технологий вырос на 1,2 процента, финансовый сектор снизился на 1,09 процента, а сектор недвижимости прибавил 1,14 процента.