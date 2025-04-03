Обвал нефтяных цен продолжается

Обвал нефтяных цен вечером продолжается на новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 торговались по $69,70 за баррель, что на $5,25 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $5,48 до $66,23 за баррель.

По итогам сессии оба контракта могут показать худший результат с 2022 года.

Инвесторы продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.