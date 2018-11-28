Цены на нефть выросли более чем на 1% в ожидании снижения добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли более чем на 1 процент в среду в преддверии встречи ОПЕК на следующей неделе, в ходе которой участники картеля, как ожидается, договорятся о сокращении добычи, чтобы избежать перенасыщения рынка.

Закрытие крупнейшего британского месторождения в Северном море также оказало поддержку котировкам, сказали трейдеры.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.13 выросли на 1,33 процента до $61,01 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,45 процента до $52,3 за баррель.

Работа месторождения Buzzard с объемом добычи около 150.000 баррелей в сутки была временно приостановлена после выявления коррозии трубопровода. В результате была отменена запланированная на декабрь отправка трех партий сырья, сказали источники в торговых кругах.

Заседание Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) состоится 6 декабря в Вене.