Последнее обновление: 14.07.2025 12:53

Казахстан в июне превысил квоту ОПЕК+ на 330 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в Казахстане в июне 2025 года составила 1,83 млн б/с. Об этом говорится в обзоре S&P Global.

На июнь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,5 млн б/с.

Таким образом, согласно данным S&P Global, Казахстан в июне превысил квоту ОПЕК+ на 330 тыс. б/с.

В мае нефтедобыча в республике составила 1,76 млн б/с при квоте 1,486 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки.

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