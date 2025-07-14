Казахстан в июне превысил квоту ОПЕК+ на 330 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в Казахстане в июне 2025 года составила 1,83 млн б/с. Об этом говорится в обзоре S&P Global.

На июнь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,5 млн б/с.

Таким образом, согласно данным S&P Global, Казахстан в июне превысил квоту ОПЕК+ на 330 тыс. б/с.

В мае нефтедобыча в республике составила 1,76 млн б/с при квоте 1,486 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки.