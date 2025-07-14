Годовая инфляция в Финляндии в июне замедлилась до 0,2%

В июне 2025 года потребительские цены в Финляндии выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления страны.

В мае этот показатель составлял 0,5%. По отношению к маю цены снизились на 0,2%.

Наиболее заметное влияние на рост цен в июне оказали общая плата за пребывание в больницах, а также подорожание кофе и табачных изделий. В то же время инфляцию сдерживали снижение средней процентной ставки по жилищным кредитам, удешевление электроэнергии и уменьшение процентных ставок по потребительским займам.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продовольствие и энергоносители, составила 0,6%. Гармонизированный индекс потребительских цен, который используется для международных сравнений, показал рост на 1,9%.