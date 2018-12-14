Последнее обновление: 14.12.2018 14:00

Рынки акций Китая, Гонконга закрылись в минусе из-за пессимистичных данных

Китайский фондовый рынок закрыл пятничную сессию в минусе, поскольку свежие экономические данные, указавшие на ухудшение настроений потребителей и замедление роста промпроизводства на фоне торгового спора с США, усилили беспокойство инвесторов о состоянии экономики КНР.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,5 процента до 2.593,74 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1,7 процента. Субиндекс финансового сектора снизился на 1,69 процента, потребительский сектор - на 1,39 процента, сектор недвижимости - на 2,02 процента, а субиндекс сектора здравоохранения - на 2,75 процента.

Темпы роста розничных продаж в Китае в ноябре оказались самыми медленными с 2003 года, а подъем промпроизводства - минимальным почти за три года на фоне продолжающегося ослабления экономики КНР, которое может заставить Пекин ускорить урегулирование торгового спора с США.

Наибольший рост в процентном исчислении среди компонентов индекса Shanghai Composite продемонстрировали бумаги Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd, Poten Environment Group Co Ltd и Fujian Raynen Technology Co Ltd, которые набрали около 10 процентов.

В лидерах падения - акции Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd, Ecovacs Robotics Co Ltd и Huayi Electric Co Ltd, потерявшие от 9,25 до 9,34 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил пятничные торги на отрицательной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,62 процента до 26.094,79 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,87 процента, закрывшись на отметке 10.359,43 пункта.

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