В Беларуси цены на промпродукцию с начала года выросли на 6,1%

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 106,1%, из него на инвестиционные товары – 100,2% и 102,3% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 106,9%, потребительские товары – 100,9% и 105,1% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 99,6%, с декабрем 2024 г. – 101,4%, в том числе в растениеводстве – 99,8% и 98,5% соответственно, животноводстве – 99,5% и 102,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 101%, с декабрем 2024 г. – 103,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,4% и 109% соответственно, машины и оборудование – 99,1% и 95,8%, прочие работы и затраты – 101,3% и 106,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 103,4%, с декабрем 2024 г. – 103,9%.