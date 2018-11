ЕИБ открыл финансирование госбанкам Беларуси в сумме 75 млн. евро

Европейский инвестиционный банк впервые открыл кредитные линии белорусским банка для последующего кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

В частности, ЕИБ подписал кредитное соглашение на 50 млн евро с Белагропромбанком и на 25 млн. евро с Беларусбанком.

Соглашения подписаны на 6 лет. На церемонии подписания соглашений присутствовал премьер Сергей Румас, выразивший надежды на еще более плодотворное сотрудничество с ЕИБ в 2019 году.

Страстное желание двух сторон, Европы и Беларуси, расширить сотрудничество и мажорно осветить эти события в прессе выразилось в небольших курьезах. Так, в пресс-релизе ЕИБ об открытии финансирования двум крупнейшим государственным и доминирующим в банковском секторе банкам на английском языке говорится:

«Это будет способствовать укреплению частного сектора и экономической диверсификации, что в особенности является важным для Беларуси, в экономике которой до сих пор доминируют крупные государственные предприятия» (This will contribute to the strengthening of the private sector and economic diversification that is particularly important in Belarus, where large state-owned enterprises still dominate the national economy.)

ЕИБ свой выбор белорусских партнеров (Белагропромбанк и Беларусбанк) объясняет тем, что оба банка имеют серьезные планы по расширению кредитования малых предприятий (substantial plans to expand their lending to smaller businesses).