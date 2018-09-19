Нацбанк РБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых

Нацбанк Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 19 сентября 2018 года принял решение сохранить на текущем уровне ставку рефинансирования – 10% годовых - и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности.

При принятии решения учитывались прогнозная динамика инфляции и влияние на нее внешних и внутренних факторов, а также необходимость поддержания инфляции вблизи установленной на 2019–2020 годы цели в 5 процентов, говорится в сообщении регулятора.

«Развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры. Важным фактором этого выступает складывающаяся ситуация в России, прежде всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее. Наблюдается усиление оттока капитала и существенное ослабление российского рубля, что станет фактором ускорения инфляционных процессов в России. Увеличилась степень неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки. Из-за эскалации торговых войн существуют риски замедления темпов роста экономик других стран – основных торговых партнеров и усиления колебаний на финансовых рынках. Реализация внешних рисков может привести к давлению на инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси», - отмечается в комментарии НБ РБ к принятому решению.

Нацбанк напомнил, что в августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5% и увеличился по сравнению с предыдущими месяцами (4,1% в июне и июле 2018 года). Фактором роста общего уровня цен стало увеличение административно регулируемых цен, в том числе тарифов на услуги связи, розничных цен на топливо и табачные изделия.

Базовая инфляция в августе 2018 года увеличилась до 3,3%, главным образом под влиянием конъюнктурных факторов (рост цен на мясо птицы и свинину). До конца года прогнозируется некоторое ее ускорение, связанное как с сохранением указанных конъюнктурных факторов, так и с ростом цен на импортируемые товары и услуги под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий.

По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5%, в последующие годы – вблизи установленного целевого ориентира 5%.

«Экономическая активность Беларуси замедляется после высоких темпов восстановительного роста. Потребительский спрос пока остается достаточно высоким. В то же время интенсивность роста потребительского кредитования и реальных заработных плат замедляется. В последующем темп роста экономики оценивается близким к равновесному и, как следствие, не будет оказывать на цены ни понижающего, ни повышающего влияния. На отсутствие значимого инфляционного влияния в будущем со стороны потребительской активности указывают данные опроса населения, проведенного в августе 2018 года, согласно которым снижается количество респондентов, склонных покупать товары в кредит», - говорится в комментарии.

Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение сложившихся монетарных условий, полагает регулятор.

В III квартале 2018 года монетарные условия оказывают дезинфляционное влияние, в первую очередь за счет динамики реального курса белорусского рубля. Накопленное с начала 2018 года укрепление белорусского рубля обусловило незначительное отклонение реального курса белорусского рубля от своего равновесия в сторону переоцененности. Это способствует снижению инфляционного давления со стороны цен на импортируемые товары.

Динамика процентных ставок на денежном рынке обеспечивает умеренный рост кредитования экономики и поддержание денежного предложения в запланированных параметрах. За август 2018 года прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении составил 10,8 процента. В целом процентные ставки не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции.

«В этих условиях сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать нахождению инфляции в ближайшие годы на уровне 5 процентов. Дальнейшие решения по изменению ставки рефинансирования будут определяться прогнозом инфляции, а также вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение установленной цели», - подчеркивается в комментарии.

Следующее заседание правления Нацбанка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 19 декабря 2018 года.