Нацбанк РБ снижает ставку рефинансирования 0,5% пп

Правление Нацбанка РБ по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года приняло решение о снижении с 14 августа 2019 года ставки рефинансирования с 10 до 9,5 процента годовых

Ставка по кредиту овернайт снижается с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25 процента годовых, говорится в сообщении НБ РБ.

«Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», - отмечается в сообщении.

«Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».

Следующее заседание Правления НБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.