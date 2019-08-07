Последнее обновление: 07.08.2019 16:56

Нацбанк РБ снижает ставку рефинансирования 0,5% пп

Правление Нацбанка РБ по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года приняло решение о снижении с 14 августа 2019 года ставки рефинансирования с 10 до 9,5 процента годовых

Ставка по кредиту овернайт снижается с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25 процента годовых, говорится в сообщении НБ РБ.

«Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», - отмечается в сообщении.

«Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».

Следующее заседание Правления НБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование