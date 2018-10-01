Центробанки РФ и Беларуси озабочены долларизацией своих экономик

Нацбанк РБ и Центробанк РФ с участием глав ведомств Павла Каллаура и Эльвиры Набиуллиной обсудили меры по совершенствованию валютного законодательства и дедолларизации экономик двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба НБ РБ со ссылкой на прошедшее 29 сентября 2018 года в Грозном заседание Межбанковского валютного совета центральных банков.

Кроме того, обсуждалось текущее состояние и планируемые реформы института кредитных историй в Беларуси и России.

По итогам заседания заключено Соглашение о взаимодействии НБ РБ и ЦБР по вопросу противодействия компьютерным атакам.