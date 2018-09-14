Объем ШДМ в Беларуси с начала года вырос на 1,18% до 40,3 млрд. рублей

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 сентября 2018 года составил Br40,318 млрд., показав рост на 1,18% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В августе ШДМ выросла на 1,247 млрд. рублей или 3,19% после снижения на 0,2% в июле.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 сентября 2018 года Br2,8004 млрд, увеличившись на 19,34% за январь-август 2018 года. В августе показатель вырос на 3,75%.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках) составила Br7,5495 млрд, показав рост за 8 месяцев 2018 года на 3,38%. В августе показатель вырос на 4,06% после снижения на 2,3% в июле.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в январе-августе выросла на 10,02% и на 1 сентября 2018 года составила Br15,4793 млрд. В августе этот показатель вырос на 5,04% после снижения на 0,93% в июле.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов на 1 сентября 2018 года составил Br7,0971 млрд, увеличившись на 11,18% за январь-август (в августе рост на 4,71% после роста в июле на 1,52%). Переводные депозиты на 1 сентября составили Br4,7492 млрд., снизившись на 4,18% за январь-августе (в августе рост на 4,23% после снижения в июле на 4,34%).

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении, из которой исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) на 1 сентября 2018 года составил Br14,6466 млрд, увеличившись на 7,01% с начала года (в августе рост на 4,37% после снижения в июле на 0,49%).

Рублевый эквивалент валютных депозитов в январе-августе снизился на 3,01% (в августе рост на 2,07% после роста в июле на 0,61%) и на 1 сентября 2018 года составил Br22,4167 млрд.

Ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского оборота) в национальной валюте составили Br832,6 млн на 1 сентября 2018 года, показав рост в 2,17 раза с начала года и 18,24% в августе после снижения на 8,93% в июле.