Нацбанк РБ надеется решить проблему долгов очередным указом

Нацбанк РБ совместно с правительством подготовил проект указа ”О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами“, в котором регламентированы экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам прошедшего 25 июля 2019 года расширенного заседания правления НБ РБ.

По мнению НБ РБ, указ позволит создать «благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепить платежную дисциплину должников, стимулировать заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств, содействовать формированию положительного инвестиционного климата и развитию бизнес-среды и, как результат, – повысить финансовую и макроэкономическую стабильность в стране».

Нацбанк отмечает, что в настоящее время кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков.

В этой связи, регулятор намерен осуществлять оценку кредитного риска (помимо других видов рисков) в рамках нового надзорного инструмента – общей надзорной оценки (SREP): предполагается использовать как систему количественных показателей, основанную на отчетности банков, так и суждение о качестве корпоративного управления, включая управление рисками.

«Особое внимание банковского надзора будет уделено проводимой банками работе по снижению доли необслуживаемых активов», - предупредил регулятор.

Нацбанк не уточняет сроки принятия упомянутого документа.