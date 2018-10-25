В Беларуси с 29 октября 2018 года вводятся расчеты с использованием БПО

Нацбанк Беларуси своим постановлением №455 от 9 октября 2018 г. № 455 утвердил Инструкцию о порядке осуществления расчетов посредством банковского платежного обязательства. Документ вступает в силу с 29 октября 2018 года, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банковское платежное обязательство (далее – БПО) – это новый вид безналичных расчетов в Республике Беларусь. БПО представляет собой безотзывное обязательство банка плательщика (импортера) перечислить банку получателя (экспортера) денежные средства в соответствии с условиями обязательства, если представленные данные по операциям клиентов соответствуют ранее установленным банками базовым условиям», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

Основными принципами применения БПО являются независимость и безотзывность обязательства. Вместе с тем ключевое отличие БПО от аккредитива заключается в том, что сторонами обязательства являются банки.

Регулятор отмечает, что БПО имеет ряд преимуществ по сравнению с аккредитивом: электронное представление информации вместо бумажных документов; ускорение процесса расчета; расширение возможностей для финансирования; исключение человеческого фактора при проверке документов; доступность; минимизация риска мошенничества со стороны любого из участников.

В 2013 году банковской комиссией при Международной торговой палате (ICC) были опубликованы разработанные совместно с рабочей группой SWIFT Унифицированные правила для банковских платежных обязательств (Bank Payment Obligations). Указанные правила, регламентирующие выпуск БПО, связаны с Межбанковской системой «Trade Services Utility» (TSU), разработанной SWIFT для автоматического сопоставления данных по торговым операциям, и содержатся в документе SWIFT «TSU Service Description».