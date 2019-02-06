Последнее обновление: 06.02.2019 17:49

Нацбанк РБ сохранил ставку рефинансирования, ставку по депозиту овернайт повысил до 8,5%

Правление Нацбанка сегодня приняло решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10% годовых, сказано в сообщении НББ.

При этом ставка по депозиту овернайт с 13 февраля повышается до 8,5% годовых, а ставка по кредиту овернайт сохраняется на текущем уровне.

Как говорится в сообщении, сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий.

Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено в рамках планомерной работы по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Нацбанка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

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