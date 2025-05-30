Трамп планирует увеличить объемы продаж оружия Тайваню

Соединенные Штаты планируют увеличить продажи оружия Тайваню до уровня, превышающего уровень первого срока президента Дональда Трампа, в рамках усилий по сдерживанию Китая, который усиливает военное давление на демократический остров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова двух американских чиновников.

Если американские продажи оружия Тайваню действительно ускорятся, это может уменьшить беспокойство относительно степени приверженности Трампа к острову. Это также добавит новые трения в напряженные американо-китайские отношения.

Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что ожидают, что количество разрешений США на продажу оружия Тайбэю в течение следующих четырех лет превысит количество разрешений за первый срок Трампа, а один из чиновников сказал, что количество сообщений о продаже оружия Тайваню может "легко превысить" этот предыдущий период.

Они также заявили, что США давят на членов оппозиционных партий Тайваня, чтобы те не выступали против усилий правительства по увеличению расходов на оборону до 3% бюджета острова.

По подсчетам Reuters, первая администрация Трампа одобрила продажу оружия Тайваню на сумму около 18,3 миллиарда долларов по сравнению с примерно 8,4 миллиарда долларов во времена Джо Байдена.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей между Вашингтоном и Тайбэем.

Несмотря на это, многие на Тайване, который Китай считает своей территорией, опасаются, что Трамп может быть не таким преданным острову, как предыдущие президенты США.

Во время предвыборной кампании Трамп предложил Тайваню платить за защиту, а также обвинил остров в краже американского полупроводникового бизнеса, что вызвало тревогу в Тайбэе.

Китай пообещал "воссоединиться" с островом, находящимся под отдельным управлением, в случае необходимости – силой. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

Советник по национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву в начале апреля посетил США для тайных переговоров с администрацией Дональда Трампа, связанных со все более агрессивной политикой Китая.

США разорвали официальные отношения с Тайванем после нормализации отношений с Пекином в 1979 году, но поддерживают неофициальные отношения с этой страной.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Пентагон распорядился сделать приоритетом американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.