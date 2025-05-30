Токаев объяснил прагматизмом отказ Казахстана вступить в БРИКС

Казахстан отказался вступать в БРИКС из соображений прагматизма. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, он очень прагматичен и видит, что в рамках БРИКС нет постоянных структур, «нет ни устава, ни секретариата, ни программ и так далее».

«Мы были зафиксированы в качестве государства-наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», - подчеркнул Токаев.

На уточняющий вопрос журналиста, беспокоит ли его, что БРИКС неэффективна, или президент опасается, что Казахстан может казаться «слишком близко» к Россию и Китаю, Токаев отметил, что прежде всего речь идет о «постэффективности» организации.

«Мы будем наблюдателями в БРИКС, а дальше время покажет», - резюмировал он.

БРИКС (BRICS) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Организация была основана в июне 2006 года. У нее нет устава и генерального секретаря. Страна, которая определяет направление работы объединения, каждый год меняется, в прошлом году это была Россия.

Казахстан имеет статус государства-партнера БРИКС. Решение о создании такой категории было принято на саммите в Казани в октябре 2024 года. Представители стран-партнеров будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел, а также к участию в других мероприятиях объединения.