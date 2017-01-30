Белорусская оппозиция подала заявку на проведение "Марша нетунеядцев"

Представители белорусской оппозиции подали в Минский городской исполнительный комитет заявку на проведение 15 марта "Марша нетунеядцев", сообщила пресс-служба Объединенной гражданской партии (ОГП).

Белорусская оппозиция ранее заявила, что планирует провести серию уличных акций протеста против так называемого декрета "о тунеядцах", в том числе "марши нетунеядцев" запланированы в Минске на 15 марта, а перед этим на 19 февраля — в Могилеве, Гродно и Гомеле.

"В Мингорисполком 30 января подана заявка на проведение "Марша нетунеядцев" 15 марта", - говорится в сообщении партии.

Планируется, что шествие пройдет от здания Национальной академии наук до площади Бангалор в Минске.

В апреле 2015 года Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

По последним данным Министерства по налогам и сборам, налоговые органы направили гражданам более 440 тысяч извещений на уплату"налога с тунеядцев" за 2015 год. Срок уплаты сбора — не позднее 20 февраля 2017 года. По состоянию на 23 января сбор уплатили 34,1 тысячи граждан. От плательщиков сбора в бюджет поступило свыше 5 миллионов долларов.