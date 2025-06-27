Последнее обновление: 27.06.2025 17:54

Toyota начала в Шанхае строительство завода по производству электромобилей Lexus

Японская Toyota Motor в пятницу начала строительство завода по производству электромобилей марки Lexus в Шанхае, сообщает Синьхуа.

Предприятие, которое находится в шанхайском районе Цзиньшань, также будет включать базу по разработке и производству аккумуляторов.

Планируется, что выпуск автомобилей на заводе начнется в 2027 году. На начальном этапе его мощность составит 100 тыс. машин в год.

Власти Шанхая и представители Toyota заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках международной выставки автомобильной промышленности Shanghai Auto Show-2025, которая прошла в конце апреля. Японский автопроизводитель тогда говорил о том, что планирует инвестировать 14,6 млрд юаней (свыше $2 млрд) в строительство завода в Шанхае.

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