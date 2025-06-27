Годовая инфляция во Франции в июне составила 0,8%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне 2025 года увеличились на 0,8% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee.

Темпы роста потребительских цен в июне ускорились по сравнению с майскими 0,6%, которые были минимальными с декабря 2020 года.

Цены увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае они снизились на 0,2% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в июне выросли на 0,9% в годовом выражении (+0,7% в мае) и на 0,3% в помесячном (-0,1% в мае).

Цены на энергоносители во Франции в текущем месяце уменьшились на 6,9% после падения на 8% в мае. Рост стоимости продуктов питания ускорился до 1,4% с 1,3%, услуг - до 2,4% с 2,1%. Промышленные товары подешевели на 0,2%, как и месяцем ранее.

Окончательные данные о динамике инфляции во Франции за июнь будут обнародованы 11 июля.