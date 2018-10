Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы ждут квартальных результатов Amazon, Alphabet и Microsoft

Инвесторы сфокусировались на Amazon, Alphabet и Microsoft в преддверии публикации квартальных результатов компаний в период, когда уверенность в этих лидерах рынка кажется все более слабой и может подорвать ралли на Уолл-стрит.

После того, как беспокойство о росте процентных ставок спровоцировало распродажу в начале октября и в прошлый четверг, индекс S&P 500 остается ниже рекордного максимума, достигнутого 20 сентября, на 5 процентов, при этом тяжеловесы индекса, включая акции Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Netflix Inc и Facebook Inc, практически не демонстрируют той устойчивости, которая наблюдалась в последние годы.

Квартальный отчет Microsoft Corp, который будет опубликован в среду после закрытия торгов, и следующие за ним результаты Alphabet и Amazon, которые ожидаются вечером в четверг, повлияют на настроения на Уолл-стрит.

“Это критический этап для рынка акций, - сказал портфельный управляющий Swarthmore Group Курт Браннер. - Чтобы ситуация не стала значительно хуже, думаю, что Amazon и Alphabet необходимо показать хорошие результаты”.

На фоне беспокойства инвесторов об ужесточении регулирования в интернете и критике того, как Facebook обращается с данными пользователей, акции компании упали на 29 процентов с рекордного пика, достигнутого 25 июля. Бумаги Alphabet опустились на 15 процентов с рекордного максимума, достигнутого при закрытии торгов 26 июля. Акции Amazon в текущем месяце подешевели на 12 процентов.

Цена акций Microsoft также прекратила рост после увеличения вдвое за прошедшие два года.

В то же время акции Netflix и Amazon выросли на 81 и 51 процент соответственно за год до настоящего момента, подтвердив свое место в лидерах Уолл-стрит. Бумаги крупнейшей компании в индексе S&P 500, Apple Inc, прибавили 28 процентов с начала 2018 года.

Рост акций Netflix на 5 процентов в среду после публикации превзошедших прогнозы квартальных результатов развеял беспокойство о том, что стриминговая компания сдает позиции.

Однако результаты компании практически не повлияли на акции других компонентов группы FANG, в которую также входят Amazon, Alphabet и Facebook. В прошлом эти акции зачастую росли одновременно.

Ожидается, что прибыль компаний индекса S&P 500 на акцию выросла на 22 процента в третьем квартале за счет уверенного подъема экономики и существенного снижения корпоративного налога, показали данные I/B/E/S от Refinitiv. Однако некоторые инвесторы уже прогнозируют замедление роста в 2019 году, когда налоговой реформе будет год и ее эффект прекратит оказывать дополнительную поддержку рынку.

Инвесторов также беспокоят возможные последствия торгового спора президента США Дональда Трампа с Пекином и рост процентных ставок.

Аналитики ждут, что Amazon отчитается о чистой квартальной прибыли в размере $1,54 миллиарда, или $3,12 на акцию, по сравнению с $256 миллионами годом ранее, показали данные Refinitiv.

Квартальная чистая прибыль Alphabet, согласно прогнозам, выросла на 9 процентов до $7,36 миллиарда, или $10,43 на акцию.

Чистая прибыль Microsoft, как ожидается, увеличилась на 13 процентов до $7,46 миллиарда, или 96 центов на акцию.

Faсebook отчитается о квартальных результатах 30 октября, а Apple - 1 ноября.