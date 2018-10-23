Индексы Dow, S&P снизились, техсектор поддержал Nasdaq

Индексы S&P 500 и Dow снизились на волатильных торгах понедельника на фоне падения энергетического и финансового секторов, а также повысившейся осторожности инвесторов перед выходом корпоративных отчетов на этой неделе.

Подъем техсектора ограничил потери S&P 500 и поддержал Nasdaq. Технологический индекс S&P прибавил 0,8 процента.

Энергетический индекс снизился на 1,1 процента после того, как нефтесервисная компания Halliburton предупредила, что ее прибыль в четвертом квартале окажется хуже прогнозов.

Бумаги Halliburton подешевели на 3 процента, акции Schlumberger - на 2,9 процента.

Хотя прибыль компаний S&P 500, согласно данным Refinitiv, как ожидается, выросла на 21,9 процента в третьем квартале, многие инвесторы сфокусировались на прогнозе будущего роста финансовых результатов на фоне опасений вокруг торговли, увеличения расходов и других факторов.

Акции Amazon.com и Alphabet, которые отчитаются о квартальных результатах на этой неделе, в понедельник выросли.

Индекс Dow Jones снизился на 0,5 процента до 25.317,41 пункта, индекс S&P 500 - на 0,43 процента до 2.755,88 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,26 процента до 7.468,63 пункта.

Финансовый сектор снизился на 2,1 процента.

В начале сессии американские акции поддержал подъем китайских бумаг и улучшение настроений европейских инвесторов в связи с решением агентства Moody’s подтвердить “стабильный” прогноз рейтинга Италии.