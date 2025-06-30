Доставленных в СИЗО граждан в Узбекистане будут осматривать на следы пыток

В Узбекистане граждане, помещенные под стражу, будут в обязательном порядке проходить медицинский осмотр уже на территории следственного изолятора.

Данная норма направлена на предотвращение случаев пыток при ведении уголовных дел, она вступит в силу с 27 сентября 2025 года, сообщает Министерство юстиции республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что соответствующая статья добавлена в закон «О содержании под стражей при производстве по уголовному делу», который президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 26 июня.

Нововведение предполагает, что обязательное медицинское освидетельствование должно быть проведено в течение двух часов с момента доставки арестованного в СИЗО. Процедуру осуществляет специалист того же пола, что и фигурант уголовного дела. При этом с согласия гражданина при осмотре может присутствовать адвокат.

По результатам медосмотра оформляется справка установленного образца. Если врач выявит какие-либо телесные повреждения, травмы или раны, он зафиксирует сведения. После чего информацию немедленно доведут до самого заключенного под стражу, а также передадут прокурору.

Согласно закону, при переводе арестанта в другое место или вывозе из СИЗО для проведения процессуальных действий он снова должен пройти медицинский осмотр, когда вернется в следственный изолятор.