Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

Беларусь и ОАЭ подписали межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Основными целями соглашения являются установление рамочных правил торговли услугами, содействие инвестиционной деятельности и расширение торговли между Беларусью и ОАЭ.

Соглашением на взаимной основе закрепляются гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли услугами, фиксируются четкие условия ведения деятельности в различных секторах (с учетом требований действующего законодательства).

Создаются дополнительные механизмы взаимодействия между странами в области инвестиционного сотрудничества, учреждается подкомитет по инвестициям.

Стороны принимают обязательства допускать субъектов хозяйствования на рынки услуг в более, чем 100 секторах: это сфера финансов, строительства, деловые услуги, транспорт и др.

Для Беларуси схожие услужно-инвестиционные договоренности действуют только с ближайшими торговыми партнерами по ЕАЭС и СНГ.

Таким образом, ОАЭ станет первым государством «дальней дуги» зарубежья, с которым Беларусь одновременно создает зону свободной торговли товарами и зону свободной торговли услугами.

Беларусь - первое государство - член ЕАЭС, которое подписало подобный документ, сообщает пресс-служба правительства.