Экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до самого низкого уровня за восемь месяцев. Об этом пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., морские поставки нефтепродуктов из России в первые двадцать дней июня составили два миллиона баррелей в день.

Это минимальный месячный показатель с октября и снижение на 8% по сравнению с маем и аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение, более 15%, зафиксировано в балтийских портах, что связывают с продолжающимися остановками нефтеперерабатывающих заводов.

Темпы переработки нефти в этом месяце выросли из-за завершения сезонного технического обслуживания НПЗ. Однако объемы, доступные для экспорта, остаются ограниченными из-за правительственных инициатив по увеличению запасов для внутреннего потребления в сельском хозяйстве и во время летнего туристического сезона.

В то же время экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 1% по сравнению с маем, до около одного миллиона баррелей в день, преимущественно благодаря дополнительным отгрузкам из Новороссийска в Турцию.

Объемы экспорта сырой нефти упали на 15% до триста двадцати двух тысяч баррелей в день, что стало самым низким показателем этого года. Снижение объясняют перебоями из-за технического обслуживания в ключевом тихоокеанском порту и сокращением отгрузок из Балтийского моря.

Мазут стал главным фактором уменьшения экспорта нефтепродуктов - его отгрузки сократились на 16% до пятисот тридцати семи тысяч баррелей в день, хотя поставки в Африку, в частности в Египет, существенно выросли.

Поставки сырья для нефтепереработки, такого как вакуумный газойль, увеличились на 84% до ста тридцати двух тысяч баррелей в день - самого высокого уровня с ноября. В то же время экспорт бензина и компонентов для купажирования остался на уровне менее двухсот баррелей в день, а авиационное топливо упало до девятимесячного минимума в пятнадцать тысяч баррелей в день, что свидетельствует об акценте на внутренних поставках.