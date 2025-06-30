Депутаты приняли в первом чтении законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят в первом чтении законопроект «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Как сообщает Палата представителей, устанавливается порядок государственной регистрации юридического лица на основании типового устава. Расширяются основания включения и актуализации сведений в ЕГР, в том числе в рамках информационного взаимодействия указанного регистра с иными информационными системами.

Расширяются способы возмездного предоставления информации из ЕГР. Устанавливается единый срок предоставления информации из ЕГР для граждан и юридических лиц (5 календарных дней вместо 7), закрепляется создание электронного архива.

Повышаются требования к верификации и актуализации информации о субъектах хозяйствования, в том числе информации о бенефициарной собственности.

Сокращается количество регистрирующих органов за счет исключения из их числа администраций свободных экономических зон. Основным принципом, по которому будет определяться регистрирующий орган, будет являться его место нахождения.

Закрепляется норма, предусматривающая включение адреса электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя в ЕГР, а также обязанность информирования регистрирующего органа в случае его изменения. Официальному адресу электронной почты придается юридическое значение.

В целях исключения рисков, связанных с «деструктивной и финансируемой из-за рубежа деятельностью», предусматривается направление запросов в государственный орган, уполномоченный на осуществление мер по предупреждению и выявлению угроз национальной безопасности, о наличии (отсутствии) информации о том, что деятельность собственника имущества частного учреждения, учредителей ассоциации (союза), представивших документы для государственной регистрации данных субъектов хозяйствования, создает угрозу национальной безопасности. В случае положительного ответа на запрос регистрирующий орган будет отказывать в государственной регистрации субъекта хозяйствования.

Предлагается новый механизм актуализации содержащихся в ЕГР сведений об участниках хозяйственного общества в случае выхода участника. В частности, в законе «О хозяйственных обществах» предлагается установить, что заявление участника о выходе из хозяйственного общества подается не обществу, а нотариусу, который будет информировать о данном факте общество и регистрирующий орган.

Предусматриваются изменения порядка постановки субъектов хозяйствования на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, регистрации в РУП «Белгосстрах». Срок постановки субъектов хозяйствования на учет предлагается сократить с 5 до 3 рабочих дней, также исключается необходимость получения субъектом хозяйствования извещения о постановке на учет.

Предлагается установить возможность вынесения запрета судом, судебным исполнителем на принятие решения о ликвидации юридического лица. Устанавливается запрет на внесение в ЕГР более одного раза записи о прекращении процедуры ликвидации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также предусматривается увеличение с 2 до 3 месяцев срока приостановления кредитором процедуры ликвидации.

Предусмотрена субсидиарная ответственность собственника имущества (учредителей, участников) и председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) по обязательствам ликвидированного юридического лица в размере неудовлетворенных требований кредиторов в случае нарушения ими законодательных актов, регулирующих порядок ликвидации юридического лица, повлекшего неудовлетворение требований кредиторов в установленном порядке при наличии возможности их удовлетворения.

В целях защиты прав кредиторов определяется право регистрирующего органа отказать в государственной регистрации реорганизации юридического лица при наличии письменной информации кредитора об имеющемся у данного юридического лица неисполненном требовании, обусловленном его реорганизацией (с учетом устанавливаемых условий).