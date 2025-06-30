Годовая инфляция в Германии в июне замедлилась до 2%

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В мае годовая инфляция составляла 2,1%. Относительно предыдущего месяца цены не изменились.

Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 2,7% после 2,8% в мае.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в июне в годовом выражении выросли на 2% после роста на 2,8% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,3%. Цены на бытовую энергию замедлили снижение до 3,5% после 4,6% в мае.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2,1% в мае и оказалась минимальной с сентября прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции в июне до 2,2%, по данным Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%.

Окончательные данные о динамике инфляции за июнь будут обнародованы 10 июля.