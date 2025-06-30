Польша и Франция выступают против некоторых положений соглашения с МЕРКОСУР

В преддверии голосования Совета ЕС по соглашению со странами МЕРКОСУР премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что он неоднократно выступал против некоторых его положений.

Глава польского правительства также опроверг слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что по вышеупомянутому вопросу странами ЕС в ходе саммита в Брюсселе было достигнуто согласие. Он также напомнил, что Польша и Франция последовательно выступают против некоторых положений соглашения с МЕРКОСУР.

«У нас, безусловно, есть определенные опасения и Польша в этом плане занимает решительную позицию. В этом на поддерживает Франция, но на данный момент я, безусловно, не могу сказать, что у нас большинство для какой-либо глубокой корректировки или блокировки определенных положений этого соглашения», - сказал польский премьер, которого цитируют местные СМИ.

Для одобрения соглашения с МЕРКОСУР, то есть экономическим содружеством стран Южной Америки, достаточно большинства голосов стран ЕС. Ожидается, что Европейская комиссия направит проект соглашения для принятия 30 июня.

Замечания Польши к соглашению касаются прежде всего чрезмерно высоких тарифных квот на импорт, в частности, птицы и говядины в страны МЕРКОСУР и либерализации импорта в ЕС необработанного табака. Польша также обращает внимание на отсутствие защитных механизмов, адекватных специфике сельскохозяйственного сектора. Замечания также касаются отсутствия решений по выравниванию стандартов производства, действующих в странах ЕС и МЕРКОСУР.