Бундестаг одобрил большие налоговые льготы для немецкого бизнеса

Бундестаг 26 июня одобрил большие налоговые льготы для немецкого бизнеса.

По информации немецких СМИ, благодаря "инвестиционному бустеру" - пакету мер, направленных на оживление экономики - компании в ФРГ смогут сэкономить на налогах около €46 млрд в 2025-2029 годах.

Ключевая мера - "суперсписание инвестиций": в течение трех лет компании смогут списывать 30% вложений, снижая размер налогооблагаемой прибыли. Кроме того, с 2028 года планируется поэтапное снижение налога на прибыль корпораций.

Хотя налоговые поступления в федеральный, региональные и местные бюджеты сократятся, правительство приняло решение компенсировать расходы муниципалитетов за счет НДС, кроме того, землям выделят €8 млрд на инвестиции в образование, детские сады, науку и модернизацию больниц.

Теперь решение по "инвестиционному бустеру" должен вынести бундесрат - голосование намечено на 11 июля.

До выхода из рецессии далеко, но если правительство будет твердо придерживаться выбранного курса, "есть реальный шанс на начало роста в следующем году", заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Лайбингер.

Но помимо "инвестиционного бустера", потребуются и другие меры.