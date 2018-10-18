Уолл-стрит снизилась на фоне "ястребиного" протокола ФРС

Основные индексы Уолл-стрит снизились в ходе волатильных торгов среды на фоне общего согласия членов руководства ФРС относительно необходимости повышения стоимости заимствований.

Индекс S&P 500 колебался между положительной и отрицательной территориями после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Вопреки острой критике со стороны президента США Дональда Трампа члены руководства ФРС единогласно проголосовали за повышение ставок на заседании 25-26 сентября и в целом ожидают, что дальнейшее постепенное ужесточение монетарной политики будет соответствовать экономическому росту, силе рынка труда и устойчивой инфляции, которую многие прогнозируют.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,36 процента до 25.706,68 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,03 процента до 2.809,21 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,04 процента, опустившись до 7.642,70 пункта.

Лишь четыре из 11 основных отраслевых индексов S&P завершили сессию в плюсе. В лидерах роста оказался финансовый сектор, прибавивший 0,9 процента. Сырьевой сектор понес наибольшие потери, снизившись на 0,8 процента.

Акции Netflix подорожали на 5,3 процента, после того как компания отчиталась о рекордном росте числа подписчиков.

Бумаги United Airlines Inc прибавили в цене 5,95 процента, так как компания отчиталась о росте прибыли в третьем квартале и повысила прогноз на 2018 год.