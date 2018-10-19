Уолл-стрит закрылась снижением из-за напряженности в Саудовской Аравии, беспокойства о бюджете Италии

Американский фондовый рынок потерял более 1 процента в четверг, после того как Европейская комиссия раскритиковала проект бюджета Италии, а также на фоне растущего беспокойства о возможности ухудшения отношений между США и Саудовской Аравией, еще больше ослабившего аппетит инвесторов к риску.

Технологический и потребительский секторы S&P 500 закрыли торги снижением более чем на 2 процента, как и индекс Nasdaq, в состав которого входит большое количество технологических компаний. Среди основных секторов S&P потерь удалось избежать лишь акциям электроэнергетических компаний и сектору недвижимости.

Доходность итальянских гособлигаций резко выросла после того, как Европейская комиссия сообщила, что проект бюджета Италии на 2019 год нарушает правила ЕС.

Снижение рынка ускорилось после новостей о том, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался от участия в инвестиционной конференции в Саудовской Аравии, поскольку Белый дом ждет итогов расследования исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Давление на Уолл-стрит также оказало беспокойство о росте процентных ставок после публикации протокола сентябрьского заседания ФРС в среду.

Акции промышленного конгломерата Textron и компании по прокату оборудования United Rentals снизились на 11,3 и 15,0 процента соответственно из-за пессимистичных отчетов о прибыли. Бумаги Sealed Air Corp подешевели на 8,3 процента, поскольку компания понизила годовой прогноз прибыли.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,3 процента до 25.379,45 пункта, индекс S&P 500 - на 1,4 процента до 2.768,78 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,1 процента до 7.485,14 пункта.

В то же время акции Philip Morris International Inc выросли на 3,5 процента, так как квартальная прибыль и продажи производителя сигарет Marlboro превзошли прогнозы аналитиков.