Уолл-стрит продолжила снижение, в фокусе - повышение ставок, торговля

Индексы США продолжили снижение на волатильной сессии четверга, поскольку инвесторы тревожились относительно повышения процентных ставок и готовились анализировать квартальные отчеты компаний, ожидая, что торговая напряженность могла ударить по их прибыли.

Инвесторы опасаются, что фондовым рынкам будет трудно восстановиться на фоне ожидаемого продолжения повышения ставок в США и неопределенности относительно того, насколько сильно торговая война Вашингтона и Пекина сказывается на прибыли компаний.

Индекс Dow Jones снизился на 2,13 процента до 25.052,83 пункта, S&P 500 - на 2,06 процента до 2.728,37 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,25 процента до 7.329,06 пункта.

S&P снизился шестую сессию кряду, потеряв 2,1 процента после падения на 3 процента в среду. В ходе торгов четверга индекс опускался до минимума с начала июля, теряя 2,7 процента.

Nasdaq в ходе сессии опускался на 10,3 процента по сравнению с рекордным пиком, достигнутым 29 августа.

Энергетический сектор снизился сильнее остальных основных секторов S&P на фоне дешевеющей нефти. Акции страховщиков потянули вниз финансовый сектор на следующий день после того, как на Флориду обрушился мощный ураган “Майкл”.

Все 11 основных секторов S&P завершили торги на отрицательной территории, из них лишь сектор коммуникационных услуг потерял менее 1 процента.

Энергетический индекс сбавил 3,1 процента, поскольку цены на нефть достигли двухнедельных минимумов после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о превысившем прогнозы росте запасов в США.

Финансовый сектор сбавил 2,9 процента. Банковские акции снизились на 2,7 процента в преддверии выхода квартальных отчетов трех крупных американских кредиторов.