Уолл-стрит снизилась под давлением техсектора на фоне беспокойства о прибыли компаний

Фондовый рынок США снизился к концу волатильной сессии понедельника под давлением акций технологического сектора на фоне сохраняющегося беспокойства о процентных ставках и корпоративной прибыли.

Индекс S&P 500 колебался на протяжении сессии между положительной и отрицательной территориями, но ближе к концу торгов заметно снизился. Индекс Dow также ушел в минус, хотя провел значительную часть торгов на положительной территории.

Индекс технологического сектора опустился на 1,6 процента, оказав наибольшее давление на S&P 500. Рост среди основных отраслевых индексов S&P наблюдался в акциях защитных секторов, таких как сектор недвижимости, потребительский сектор и сектор коммунальных услуг.

В разгар сезона отчетности за третий квартал усилилось беспокойство инвесторов о влиянии на корпоративную прибыль торговых пошлин и увеличения стоимости заимствований.

Согласно данным I/B/E/S от Refinitiv, прибыль компаний, входящих в состав S&P 500, выросла на 21,6 процента в годовом выражении, что ниже темпов роста в предыдущие два квартала.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,35 процента до 25.250,55 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,59 процента до 2.750,79 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0,88 процента, снизившись до 7.430,74 пункта.

Акции Apple Inc подешевели на 2,1 процента и оказали наибольшее давление на все три основных индекса Уолл-стрит после сообщения Goldman Sachs о том, что наблюдаются многочисленные признаки замедления потребительского спроса в Китае, которые могут повлиять на спрос на смартфоны iPhone этой осенью.