Индексы Уолл-стрит выросли более чем на 2% за счет оптимистичных отчетов компаний

Американский фондовый рынок вырос более чем на 2 процента во вторник на фоне превзошедших ожидания квартальных результатов крупных компаний, в том числе UnitedHealth и Goldman Sachs, и оптимистичных экономических данных.

Основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали максимальный однодневный прирост в процентном исчислении с марта.

Технологический сектор вышел в лидеры роста, при этом все 11 основных секторов завершили торги на положительной территории.

Инвесторы рассчитывают на еще один оптимистичный квартал с точки зрения результатов компаний в надежде, что корпоративная отчетность смягчит беспокойство о глобальных торговых противоречиях и росте доходности облигаций. Ожидается, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в третьем квартале выросла на 21,8 процента, показали данные I/B/E/S от Refinitiv.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 2,17 процента до 25.798,42 пункта, индекс S&P 500 - на 2,15 процента до 2.809,92 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,89 процента до 7.645,49 пункта.

Технологический сектор набрал 3,0 процента, а акции фармкомпаний - 2,9 процента.

Goldman Sachs и Morgan Stanley отчитались о превзошедшей прогнозы квартальной прибыли. Акции Goldman подорожали на 3,0 процента, а Morgan Stanley - на 5,7 процента.

Акции Johnson & Johnson укрепились на 1,9 процента, а UnitedHealth Group - на 4,7 процента после публикации отчетов компаний.