Рынки акций Европы прервали снижение за счет роста бумаг итальянских банков

Европейские фондовые рынки выросли в начале торгов понедельника после решения агентства Moody’s оставить суверенный рейтинг Италии без изменений, смягчив беспокойство о распродаже гособлигаций страны, что обеспечило поддержку акциям итальянских кредиторов.

Бумаги итальянских банков выросли более чем на 3 процента, обеспечив подъем европейского банковского сектора и позволив панъевропейскому индексу STOXX 600 вырасти на 0,4 процента после трехдневных потерь.

Акции автомобильного сектора также пользовались спросом, при этом бумаги Fiat Chrysler выросли на 4,3 процента, поскольку автопроизводитель договорился о продаже подразделения Magneti Marelli за 6,2 миллиарда евро ($7,16 миллиарда).

Бумаги Salvatore Ferragamo вышли в лидеры роста, поднявшись на 7 процентов и достигнув месячного максимума, после новостей о смерти почетного президента и акционера итальянского производителя обуви Ванды Феррегамо.

Акции Philips снизились на 5,2 процента, поскольку рост базовой прибыли голландской компании не оправдал прогнозов.

Бумаги Ryanair подорожали на 3,2 процента, хотя компания отчиталась о 7-процентном падении прибыли в период с апреля по сентябрь.