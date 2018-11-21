Европейские индексы растут вслед за акциями итальянских банков

Европейские фондовые индексы повышаются в начале торгов среды благодаря росту акций итальянских банков на фоне надежд, что Рим сумеет достичь компромисса с Брюсселем по поводу его бюджетных планов, а также восстановлению бумаг техсектора после масштабной распродажи из-за беспокойства о спросе на смартфоны iPhone.

К 12:00 STOXX 600 вырос на 0,65 процента и может прервать пятидневную череду снижений, в результате которой панъевропейский индекс приблизился к минимуму за почти два года, достигнутому в прошлом месяце.

Немецкий индекс DAX поднялся почти на 1 процент, а британский FTSE 100 прибавил 0,7 процента.

Акции итальянских банков выросли на 2,4 процента после сообщения о том, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини может пересмотреть бюджет правительства на 2019 год, что позволит избежать конфронтации с Еврокомиссией.

Более широкий индекс европейских банков оказался в лидерах роста среди отраслевых индексов, прибавив 1,5 процента, тогда как индекс технологического сектора поднялся на 1,4 процента.

Хотя большинство секторов торгуются на положительной территории, инвесторы по-прежнему проявляют осторожность в отношении перспектив рынка на фоне сохраняющихся опасений замедления роста экономики и корпоративной прибыли.