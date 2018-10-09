Акции Европы стабилизировались на фоне ослабления опасений о Китае, Италии

Европейские акции торговались без ярко выраженной динамики в начале торгов вторника, поскольку индексы Китая стабилизировались после масштабной распродажи, а опасения о противостоянии Рима и Брюсселя из-за предложенного Италией проекта бюджета снизились.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.29 сбавил 0,07 процента, немецкий DAX потерял 0,14 процента, британский FTSE 100 прибавил 0,04 процента.

Нефтегазовый индекс вырос на 1,2 процента на фоне роста цен на нефть.

Акции немецкого банка Commerzbank выросли на 1,6 процента после того, как аналитики JPMorgan повысили их рейтинг.

Большинство защитных секторов снизились, ограничивая подъем европейских акций. Бумаги британского производителя ПО Sage Group подешевели на 3,8 процента после того, как Barclays понизил их рейтинг.