Акции, госбонды Италии подешевели из-за политической неопределенности

Доходность итальянских госбондов выросла, а акции снизились в пятницу после того, как местные СМИ сообщили о напряженности в коалиционном правительстве, а глава бюджетного комитета нижней палаты парламента сказал в интервью, что Италия может выйти из еврозоны.

Доходность двухлетних гособлигаций выросла на 8 базисных пунктов до 0,63 процента, доходность 10-летних госбондов - на 6 базисных пунктов до 2,57 процента.

Газета Corriere della Sera сообщила, что Клаудио Борги, глава комитета по бюджету нижней палаты парламента Италии, сказал, что страна рано или поздно выйдет из зоны евро.

По настроениям рынка также ударили сообщения в итальянских газетах о напряженности в отношениях министра экономики Италии Джованни Трии и двух вице-премьеров страны. Одним из поводов для противоречий стало выдвижение кандидатов на ключевые посты в ряде госкомпаний, в том числе госбанке Cassa Depositi e Prestiti (CDP), сообщили трейдеры.

Несколько газет сообщили, что вице-премьеры, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, выдвинули Трии ультиматум - поддержать кандидатов, предложенных правительством, или уйти в отставку.

Итальянский индекс FTSE MIB к 13.01 снизился на 0,34 процента.