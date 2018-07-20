Последнее обновление: 20.07.2018 16:34

Акции, госбонды Италии подешевели из-за политической неопределенности

Доходность итальянских госбондов выросла, а акции снизились в пятницу после того, как местные СМИ сообщили о напряженности в коалиционном правительстве, а глава бюджетного комитета нижней палаты парламента сказал в интервью, что Италия может выйти из еврозоны.

Доходность двухлетних гособлигаций выросла на 8 базисных пунктов до 0,63 процента, доходность 10-летних госбондов - на 6 базисных пунктов до 2,57 процента.

Газета Corriere della Sera сообщила, что Клаудио Борги, глава комитета по бюджету нижней палаты парламента Италии, сказал, что страна рано или поздно выйдет из зоны евро.

По настроениям рынка также ударили сообщения в итальянских газетах о напряженности в отношениях министра экономики Италии Джованни Трии и двух вице-премьеров страны. Одним из поводов для противоречий стало выдвижение кандидатов на ключевые посты в ряде госкомпаний, в том числе госбанке Cassa Depositi e Prestiti (CDP), сообщили трейдеры.

Несколько газет сообщили, что вице-премьеры, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, выдвинули Трии ультиматум - поддержать кандидатов, предложенных правительством, или уйти в отставку.

Итальянский индекс FTSE MIB к 13.01 снизился на 0,34 процента.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование