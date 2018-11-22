Последнее обновление: 22.11.2018 13:43

Акции Европы снижаются на фоне отчетов, падения котировок итальянских банков

Европейские акции продолжили снижение в четверг, оказавшись под ударом разочаровывающих отчетов и падения котировок итальянских банков из-за продолжающейся неопределенности о перспективах финансового положения Рима.

К 11.54 панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,66 процента, при этом большинство секторов бенчмарка торгуются в красной зоне.

Неопределенность в отношении Италии и Brexit, а также опасения о замедляющихся темпах роста экономики и доходов уменьшили аппетит инвесторов к риску.

Котировки британской Centrica упали на 8,7 процента, снижаясь больше всего среди компонентов индекса STOXX 600. Аналитики в Jefferies сообщили, что несмотря на то, что компания подтвердила целевые показатели задолженности и выплат дивидендов, ее прогноз прибыли оказался на 10 процентов ниже консенсус-прогноза.

Субиндекс итальянских банков снизился на 1,9 процента после того, как вице-премьер страны Маттео Сальвини сообщил, что правительство не откажется от проекта бюджета после того, как Еврокомиссия в среду отклонила документ.

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