Рынки акций Европы растут благодаря отчетам, автомобильный сектор в минусе

Европейские фондовые индексы повысились в начале торгов среды во главе с акциями технологического сектора благодаря оптимистичной отчетности ряда компаний, включая полупроводникового гиганта ASML.

Инвесторы, однако, по-прежнему проявляют осторожность после падения европейского рынка акций до 22-месячного минимума на прошлой неделе на фоне роста доходности гособлигаций США, геополитической напряженности и признаков замедления экономического роста, взволновавшего мировые рынки.

Достигнув недельного максимума при открытии торгов панъевропейский индекс STOXX 600 немного сдал позиции и к 12:00 МСК торговался на 0,1 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Немецкий индекс DAX перешел не отрицательную территорию под давлением акций автомобильного сектора, который снизился на 1,2 процента, после того как аналитики Goldman Sachs сообщили, что третий квартал, как ожидается, будет весьма сложным для отрасли.

Акции ASML подорожали почти на 5 процентов, так как голландский поставщик оборудования для изготовления микросхем отчитался о превысившем ожидания росте квартальной прибыли, ослабив беспокойство по поводу спада на рынке полупроводниковой продукции.

Это подтолкнуло вверх акции других технологических компаний и их отраслевой индекс, который поднялся на 1,3 процента.

Среди лидеров роста также акции британского издательского дома Pearson и производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel, прибавившие по 3 процента после публикации финансовых отчетов. В то же время бумаги фармацевтического гиганта Roche подешевели почти на 1 процент, несмотря на то, что компания отчиталась о превысивших прогнозы продажах в третьем квартале.

Акции автомобильных компаний, включая Renault, Fiat Chrysler и Daimler подешевели на 1,1-1,9 процента.