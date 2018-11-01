Акции Европы в плюсе благодаря хорошим корпоративным отчетам

Европейские акции обновили восьмидневные пики в четверг благодаря хорошим финансовым результатам ряда компаний, включая BT и ING, которые помогли компенсировать разочаровывающий отчет Credit Suisse.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.45 вырос на 0,3 процента.

В то же время британский FTSE потерял 0,4 процента на фоне укрепления фунта стерлингов после сообщения о том, что Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit.

Акции BT выросли на 8,1 процента после того, как британская телекоммуникационная компания отчиталась о превзошедшем ожидания 2-процентном подъеме прибыли за первое полугодие и повысила годовой прогноз.

Бумаги ING прибавили 4,5 процента после того, как крупнейший банк Нидерландов отчитался о квартальной прибыли, превысившей прогнозы, несмотря на штраф за ненадлежащие меры кредитора для борьбы с отмыванием денег.

Акции ASM International подскочили на 15,7 процента и могут показать рекордный с 2009 года однодневный рост, так как производитель чипов обнародовал оптимистичный прогноз, в противовес страхам о спаде на рынке.

Бумаги Credit Suisse подешевели на 3,3 процента, поскольку квартальная прибыль швейцарского банка не дотянула до прогнозов.