Европейские фондовые индексы снижаются, в фокусе - торговый спор США и Китая

Европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника на фоне угрозы США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров, а также предупреждения Thomas Cook о падении прибыли.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,1 процента к 11:48 МСК, отступив от недельного максимума, достигнутого в предыдущую сессию благодаря оптимизму в отношении сделки о Brexit и возможному соглашению Италии с Евросоюзом по вопросу дефицита бюджета страны.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует повысить импортные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с текущих 10 процентов, и вновь пригрозил тарифами на весь оставшийся объем импорта из Китая.

В лидерах падения среди отраслевых индексов - горнорудный сектор, который снизился на 1 процент на фоне падения цен на медь третью сессию подряд, и автомобильный сектор, потерявший 0,6 процента.

Акции туристических компаний оказались под давлением после того, как британский туроператор Thomas Cook ухудшил прогноз прибыли во второй раз за последние два месяца и приостановил выплату дивидендов из-за снижения спроса на зарубежные туры в летний период на фоне сильной жары в Великобритании.

Акции Thomas Cook подешевели более чем на 30 процентов, толкнув вниз бумаги конкурирующих компаний, включая TUI, акции которой упали в цене на 6,3 процента.