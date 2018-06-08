Рынки акций Европы в минусе из-за распродажи в преддверии заседания ЕЦБ

Европейские фондовые рынки открыли снижением торги пятницы на фоне масштабной распродажи в преддверии заседания Европейского центрального банка, который может на следующей неделе намекнуть на планы свернуть программу мер стимулирования, способствовавшую росту региональных акций.

К 11.06 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,62 процента на фоне потерь большинства секторов, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в ожидании ряда глобальных событий, в том числе саммита G7.

Панъевропейский индекс может понести потери третью неделю подряд на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики, восстановления евро и растущего беспокойства о политике.

Наибольшее снижение среди компонентов индекса STOXX показали бумаги Standard Life Aberdeen, которые подешевели на 3,6 процента после того, как Loyds Banking Group продала долю в компании. В то же время акции Ingenico выросли на 6,8 процента, так как Barclays повысил их рейтинг.

Бумаги Deutsche Bank сбавили 1,6 процента. В ответ на сообщение Bloomberg о том, что Deutsche Bank задумывался о слиянии с конкурентом Commerzbank, крупнейшая кредитная организация ФРГ сообщила, что “обо всех аргументах “за” и “против” можно прочитать у аналитиков и в СМИ”.

Акции Commerzbank снизились на 2,1 процента.